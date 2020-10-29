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Спрос на золото в мире упал до минимума с 2009 года

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Спрос на золото в мире упал до минимума с 2009 года

Общий спрос на золото в мире в третьем квартале 2020 года упал на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 892 тонн, на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. Это самый низкий квартальный показатель с 2009 года, следует из отчета Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) «Динамика спроса на золото».

«В годовом исчислении в третьем квартале мировой спрос на золото упал на 19%, до 892 тонн, так как потребители продолжали ощущать влияние пандемии COVID-19. Это самый низкий квартальный показатель с третьего квартала 2009 года», — сказано в отчете. Предложение золота на рынке за период снизилось на 3% по отношению к прошлому году.

Спрос на металл с начала года составил 2,97 тыс. тонн, что на 10% ниже относительно аналогичного периода 2019 года.

При этом инвестиционный спрос на золото в третьем квартале вырос более чем на 20% по сравнению с прошлым годом, отмечает WGC. Так, во всем мире инвесторы купили 222,1 тонны золотых слитков и монет (+49% год к году), а наибольший рост произошел на западных рынках, в Китае и Турции. Дополнительно инвесторы приобрели 272,5 тонны золота через обеспеченные золотом биржевые фонды (ETF). С начала года золотые ETF увеличили свои активы более чем на 1 тыс. тонн, и сейчас их резервы составляют рекордные 3,88 тыс. тонн.

«Оценивая ситуацию с инвесторами, мы видим новый рекордный приток средств в обеспеченные золотом ETF в третьем квартале, что привело к беспрецедентно высоким глобальным показателям. Не менее обнадеживает и то, что в этом квартале проявилась роль золота как „убежища“ для розничных инвесторов, поскольку люди продолжают искать стабильность в условиях неустойчивости на рынках», — отмечает аналитик Всемирного совета по золоту Луиза Стрит, слова которой приводятся в отчете.

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В то же время сочетание социальных ограничений из-за коронавируса, а также экономические последствия изоляции и рекордно высокие цены на золото во многих валютах оказалось слишком серьезным испытанием для многих покупателей ювелирных изделий, говорится в отчете WGC. Спрос на украшения упал на 29% в годовом выражении — до 333 тонн. Хотя наибольшее сокращение спроса пришлось на Китай и Индию, слабый интерес к ювелирным изделиям наблюдался во всем мире.

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