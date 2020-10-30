В ЕС пригрозили Венгрии мерами, если там купят российскую вакцину

Еврокомиссия примет против Венгрии административные меры, если та приобретет вакцину, которая не прошла сертификацию в Евросоюзе. Об этом на брифинге заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
«Любая вакцина, закупаемая странами ЕС должна полностью соответствовать стандартам качества ЕС и должна пройти процедуру сертификации на рынке Евросоюза», — добавил он.
Так Мамер ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление венгерского премьера Виктора Орбана, который ранее 30 октября сообщил, что Будапешт обсуждает с Россией и Китаем возможные поставки вакцин, разработанных в этих странах.
По словам Орбана, первая партия вакцины от коронавируса прибудет в Венгрию конце декабря или в начале января, и к апрелю страна, вероятно, сможет «объявить о победе над пандемией».
22 октября глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш заявил, что правительство поручило экспертам в области здравоохранения изучить эффективность вакцин против COVID-19, которые были разработаны в России и Китае.
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