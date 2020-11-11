Турция хочет производить у себя российскую вакцину

Турция выразила заинтересованность в организации производства вакцины «Спутник V» на мощностях турецких фармпроизводителей, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

Там отмечается, что по инициативе турецкой стороны во вторник состоялись переговоры министров здравоохранения России и Турции Михаила Мурашко и Фахреттина Коджи.

«Глава Минздрава Турции выразил заинтересованность в организации производства вакцины „Спутник V“ на мощностях турецких фармпроизводителей после проведения токсикологических исследований, предусмотренных локальным законодательством», — говорится в сообщении.

Мурашко заверил турецкого коллегу в готовности организации таких исследований в сертифицированной лаборатории, уточнили в пресс-службе.

«Стороны договорились в ближайшие дни приступить к реализации договоренностей», — отметили в российском министерстве.