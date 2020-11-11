В РФ собираются в начале следующего года начать массовую вакцинацию от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса в России должна начаться в январе — феврале 2021 года и может продлиться около года, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Через год мы должны прекратить уже вакцинацию, сказав, что все, кто захотел, и кого надо мы уже провакцинировали», — сказал Гинцбург, которого цитурют «РИА Новости». Он отметио, что к вакцинации всех желающих, в том числе по месту жительства, должны приступить в январе — феврале.

Напомним, в августе президент РФ Владимир Путин заявил о регистрации в России первой вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной центром имени Гамалеи и получившей название «Спутник V». 11 ноября министр здравоохранения этой страны Михаил Мурашко сообщил о начале массового производства вакцины «Спутник V».

В октябре была зарегистрирована вторая вакцина — разработка новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Накануне Путин сообщил, что в скором времени пройдет регистрацию третья вакцина от COVID-19, изготовленная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.