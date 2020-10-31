МИД РФ назвал условие оказания помощи Армении

Россия подтверждает приверженность союзническим обязательствам и в случае возникновения боев на территории Армении окажет ей необходимую помощь, говорится в сообщении российского МИДа.

Таким образом там отреагировали на обращение премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Ранее он попросил президента России Владимира Путина начать консультации, чтобы определить, какую помощь Москва может оказать Еревану.

В российском МИДе напомнили, что Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, заключенный между странами, «предполагает конкретные действия в случае возникновения угрозы вооруженного нападения или акта агрессии в отношении территории друг друга».

«В соответствии с договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении», — заявили в МИД РФ.