Ни одна область Украины не готова к смягчению карантина

По состоянию на 8 ноября город Киев и ни одна область Украины не готовы к ослаблению карантина.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Отмечается, что самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Черновицкой (623,6 на 100 тысяч человек), Житомирской (510,6) и Хмельницкой (495,1) областях.

Наименьший показатель — в Кировоградской (114,6), Днепропетровской (152,7) и Луганской (190,5) областях.

В Киеве этот показатель составляет 341,2, а средний по Украине — 306,8 на 100 тысяч населения.

Желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности устанавливается на территории региона, в котором имеется значительное распространение COVID-19.

Регионом со значительным распространением COVID-19 считается регион, в котором есть хотя бы один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 превышает 50% в течение пяти дней подряд; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 тестирований на 100 тысяч населения в течение последних семи дней; показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тысяч населения превышает базовый уровень; коэффициент обнаружения случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель роста количества случаев COVID-19 составляет более 10%.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Украине зафиксированы 9397 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего за все время пандемии в Украине заболели 460331 человек.