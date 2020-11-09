Президент Зеленский заболел коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом.

«Нет в мире счастливчиков, для кого бы #COVID19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил + результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!», — написал президент в Телеграм.

В свою очередь в Офисе президента обещают сообщать о состоянии Зеленского.

«Призываем граждан соблюдать карантинный режим: не забывайте о масках и социальной дистанции. Коронавирусная инфекция для каждого из нас может закончиться по-разному. Власть будет делать все возможное для того, чтобы COVID-19 нанес наименьшей вред обществу и государству», — подытожили в ОП.