Президент Зеленский заболел коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом.
«Нет в мире счастливчиков, для кого бы #COVID19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил + результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!», — написал президент в Телеграм.
В свою очередь в Офисе президента обещают сообщать о состоянии Зеленского.
«Призываем граждан соблюдать карантинный режим: не забывайте о масках и социальной дистанции. Коронавирусная инфекция для каждого из нас может закончиться по-разному. Власть будет делать все возможное для того, чтобы COVID-19 нанес наименьшей вред обществу и государству», — подытожили в ОП.
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