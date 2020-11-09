Глава Минфина Марченко заболел коронавирусом

Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко заболел COVID-19, в связи с чем ушел на больничный, сообщила народный депутат Ирина Верещук («Слуга народа»).

Как отметила Верещук, она планировала обсудить с Марченко вопрос растаможивания подержанных импортных автомобилей.

«...Мы обратились к министру финансов и выяснили, что он заболел COVID-19 и сегодня — на больничном. Однако я провела с ним разговор по телефону», — сказала депутат.

Пресс-служба Министерства финансов подтвердила эту информацию.

На этот период выполнение обязанностей Министра возложено на Первого заместителя Министра финансов Дениса Улютина. В то же время, Сергей Марченко в дистанционном режиме на самоизоляции вовлечен в рабочие процессы и руководство министерством.