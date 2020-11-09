Глава ОП Андрей Ермак тоже заразился коронавирусом

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что заразился коронавирусом, и будет находиться на самоизоляции.

«Под конец рабочего дня получил слишком „положительные“ новости: у меня положительный тест на коронавирус, но чувствую себя нормально. На этой неделе запланирована видеовстреча советников лидеров нормандского формата. Это один из важнейших моих приоритетов, поэтому времени болеть нет совсем. Хотя и буду на самоизоляции, но работать планирую в обычном режиме, не замедляя темп. Если переговоры на этой неделе не состоится — точно не по моей вине», — написал он в Фейсбук.

Он призвал всех не допускать небрежного отношения к карантинным правилам.

«Носите маски, мойте руки. Сохраняйте дистанцию, сохраняя спокойствие. От этого зависит скорость распространения вируса. Всегда помните о своих близких и о всех людей, которые могут быть в группе риска. Жизнь слишком интересна, чтобы терять время на болезни и плохое настроение», — написал он.

Напомним, ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский заболел коронавирусом.

Также в ОП сообщали, что заместитель Ерамка Юлия Ковалив уже получила отрицательный тест и берется за работу в обычном режиме с соблюдением карантинных ограничений.