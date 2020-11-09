Глава НБУ заверил МВФ в выполнении всех обязательств перед западными кредиторами

Глава Национального банка Кирилл Шевченко встретился с главой миссии МВФ в Украине Иванной Владковой Голлар.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Отмечается, что во время встречи Шевченко заверил, что Национальный банк «остается преданным повестке дня реформ, которые Украина проводила в последние годы».

«Продолжение сотрудничества с МВФ является стратегически важным для Украины. Другого варианта мы не рассматриваем. Мы готовы к работе миссии в кратчайшие сроки», — подчеркнул Шевченко.

Глава Национального банка также считает, что НБУ «продолжает внедрять реформы в финансовом секторе и выполнять обязательства перед международными партнерами».

«Мы сохраняем последовательную монетарную политику, придерживаемся режимов инфляционного таргетирования и гибкого курса гривны, а также усиливаем реформу корпоративного управления в государственных банках. Кроме того, НБУ работает над сокращением доли проблемных кредитов банков», — заявил Шевченко.

Отметим, что получение Украиной до конца 2020 года даже транша МВФ на 0,7 млрд долларов выглядит сомнительным с учетом количества текущих нерешенных вопросов по программе Украины с Фондом, заявили ранее в Morgan Stanley.