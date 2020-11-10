Только половина госпредприятий Украины работают с прибылью

Около 800 государственных предприятий из 1,5 тыс. завершили первое полугодие 2020 года с прибылью, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Из 1,5 тыс. предприятий около 800 показывают за первое полугодие прибыльную работу... Есть около 100 предприятий — показывают работу „в ноль“, остальные — убытки», — сказал он в эфире программы «Хард с Влащенко» на телеканале «Украина 24» во вторник.
Однако государство поддерживает курс на сокращение участия государства в экономике и приватизацию госпредприятий, отметил премьер.
Говоря о госбанках, Шмыгаль подчеркнул: «Сегодня политического влияния на госбанки нет».
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