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Глава Минздрава озвучил полный перечень новых карантинных ограничений

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Глава Минздрава озвучил полный перечень новых карантинных ограничений

Кабинет министров Украины в среду ввел ряд карантинных ограничений, в частности запретил массовые мероприятия при наличии свыше 20 чел., плановые госпитализации, работу развлекательных заведений, а также ввел карантин выходного дня с 14 до 30 ноября.

«В связи с распространением болезни на всей территории страны мы предлагаем отказаться от адаптивного карантина и перейти на общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с „оранжевым“ уровнем эпидопасности для всех территорий», — пояснил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства.

По словам министра, на территории Украины на период действия карантина будет запрещено проведение массовых культурных, в частности концертных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других мероприятий, при участии более 20 чел.

«В случае проведения массовых мероприятий до 20 лиц организатор обеспечивает соблюдение между участниками дистанции не менее 1,5 м, кроме проведения официальных спортивных мероприятий, включенных в единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины, и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей при условии соблюдения участниками санитарных и противоэпидемических мер и осуществления обязательного ежедневного контроля здоровья участников», — сказал Степанов.

Кроме того, запрещается деятельность кинотеатров и театров с заполняемостью более 50% мест в каждом отдельном зале, работа музеев, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета один человек на 20 кв. м.

Запрещаются также регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом, в частности перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах, в режиме маршрутного такси, в электрическом, железнодорожном транспорте, в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении свыше посадочных мест.

"Полный запрет на проведение дискотек, работу развлекательных заведений, ночных клубов, деятельность заведений общественного питания с организацией досуга. Запрещена работа с 22:00 до 7:00 общепитов, помимо адресной доставки и заказов на вынос, размещение посетителей в общепитах на расстоянии менее 2 м между местами для сидения за соседними столиками и более 4 лиц за одним столиком без учета детей до 18 лет при условии, что посетители заходят и передвигаются по заведению в средствах индивидуальной защиты",- сказал министр.

Запрещается также деятельность субъектов хозяйствования, которые обслуживают посетителей, у которых нет маркировки для пребывания в очереди с соблюдением дистанции не менее 1,5 м, не обеспечены работники СИЗ дыхательных органов и не осуществляется контроль за их использованием, не обеспечивается централизованный сбор СИЗ.

Помимо этого, будет действовать запрет на деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостииц и учреждений, предоставляющие соцуслуги, реабилитационных учреждений для лиц с инвалидностью, а также санаторно-курортных учреждений и стационарных отделений первичного и сложного протезирования.

Запрещается посещение учебных заведений группами количеством более 20 чел., помимо заведений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного и художественного образования. Посещение заведений дошкольного, общего среднего, внешкольного, спортивного и специализированного и художественного образования в случае, когда на самоизоляции находится более 50% персонала и получателей образования, проведение медучреждениями плановых госпитализаций кроме ургентных, а также отсрочка которых невозможна по показателям здоровья.

Запрещается деятельность спортзалов, фитнесс-центров, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета 1 чел. на 20 кв. м.

Помимо этого, правительство устанавливает карантин выходного дня из 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

"В частности, в выходные дополнительно к ограничениям будет запрещен прием посетителей общепитами, возможна только торговля на вынос. Прием посетителей в ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности, прием посетителей субъектами хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли продуктами питания в магазинах, 60% площади которых определены для торговли продуктами питания, топливом, лексредствами и медизделиями, ветеринарными препаратами и кормами. Будут продолжать деятельность учреждения, предоставляющие финансовые услуги и деятельность по инкассации, операторы почтовой связи и медицинской практики, ветеринарной практики, деятельность автозаправочных комплексов без зон питания, по техобслуживанию и ремонту транспортных средств",- сказал министр.

"В эти дни не будут работать заведения культуры, которые проводят культурные массовые мероприятия, кроме субъектов хозяйствования, связанных с производством аудио-визуальных произведений, в частности осуществления кино и видеосъемки при ограниченном доступе к месту съемки. Полностью запрещена деятельность спортзалов, фитнесс-центров и бассейнов",- добавил Степанов.

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По словам министра, также предлагается внедрить рекомендации для выделения отдельного времени приоритетного обслуживания с 10:00 до 12:00 граждан пожилого возраста и лиц с инвалидностью в органах местного самоуправления на предприятиях, в организациях и учреждениях сферы обслуживания.

карантин, Максим Степанов
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