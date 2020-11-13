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Walt Disney получила убыток впервые за 40 лет

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Walt Disney получила убыток впервые за 40 лет

Американская Walt Disney Co., крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, завершила с чистым убытком четвертый квартал и весь 2020 финансовый год, сообщает Интерфакс.

Тем не менее, скорректированный убыток и выручка оказались лучше прогнозов аналитиков, что вызвало повышение котировок акций компании на 3,3% на дополнительных торгах в четверг.

Чистый убыток Disney за квартал, завершившийся 3 октября, составил $710 млн, или 39 центов в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $777 млн, или 43 цента на акцию, полученной за сопоставимый период прошлого года, сообщается в пресс-релизе. Компании ушла «в минус» по итогам второго квартала подряд, до этого она не получала квартальных убытков с апреля 2001 года.

В целом за 2020 фингод потери Disney составили $2,832 млрд, или $1,57 на акцию, против чистой прибыли в $10,425 млрд, или $6,26 на акцию, за предшествующий год.

По данным FactSet, компания не фиксировала убыток по итогам года за все время ведения расчетов с 1980 года.

«Это был год, непохожий на любой другой в нашей жизни и, безусловно, в истории Walt Disney Co.», — сказал главный исполнительный директор компании Боб Чапек во время телефонной конференции в четверг.

Без учета разовых факторов в четвертом финквартале Disney получила убыток 20 центов на акцию по сравнению с прибылью в $1,07 на акцию годом ранее. Выручка упала на 23% — до $14,707 млрд с $19,118 млрд.

Выручка подразделения, управляющего тематическими парками и круизными судами, а также занимающегося выпуском потребительских товаров и видеоигр, в минувшем квартале рухнула на 61% — до $2,58 млрд, операционный убыток составил $1,098 млрд против прибыли в $1,381 млрд годом ранее, говорится в отчетности. Компания оценила негативное влияние COVID-19 на операционный результат данного сегмента примерно в $2,4 млрд.

Между тем доходы медиа-подразделения, включающего в том числе сети National Geographic и ESPN, увеличились на 11% и достигли $7,213 млрд, операционная прибыль — на 5%, до $1,864 млрд.

Выручка киностудии Disney упала на 52%, составив $1,595 млрд, операционная прибыль — на 61%, до $419 млн.

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Количество подписчиков стримингового сервиса Disney+, выросло к концу четвертого финквартала до 73,7 млн против 57,5 млн тремя месяцами ранее. Подразделение, занимающееся развитием онлайн-видеоплатформ, в состав которого входит Disney+, увеличило выручку на 11% — до $4,853 млрд. При этом его операционный убыток снизился на 23% и составил $580 млн.

Капитализация Disney с начала текущего года уменьшилась на 6,9% и составляет сейчас $249 млрд. Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average за этот период вырос на 3%.

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