Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз для української економіки та очікує скорочення ВВП на 0,5% у 2026 році й на 1% у 2027-му через погіршення безпекової ситуації та російські атаки на економічну інфраструктуру.

Порівняно з першим переглядом програми фінансування оцінки Фонду суттєво погіршилися. Однією з причин стало припущення, що повномасштабна війна триватиме протягом усього 2027 року, повідомляє МВФ.

У Фонді наголошують, що попри зусилля українського уряду зі збереження макроекономічної стабільності та стійкості економіки ситуація залишається вкрай невизначеною. Війна продовжує завдавати значних втрат населенню та економіці країни.

Водночас МВФ повідомив про суттєвий прогрес у переговорах з українською владою щодо попередньої домовленості про фінансування. Її досягнення відкриє шлях до отримання Україною близько $1,6 млрд після надання необхідних гарантій фінансування.

Переговори між сторонами тривають в онлайн-форматі. Українська влада та представники Фонду розраховують узгодити домовленість найближчим часом. Паралельно вони працюють із міжнародними партнерами над отриманням фінансових гарантій.

9 листопада МВФ розпочав другий і третій перегляди програми розширеного фінансування України (EFF) обсягом $8,1 млрд. Вона розрахована на чотири роки. У Фонді зазначили, що після першого перегляду виконання програми покращилося.

Водночас Україна має продовжувати реформи, щоб отримати передбачене програмою фінансування, збільшити внутрішні доходи та залучити додаткову підтримку міжнародних партнерів.

Голова місії МВФ в Україні Гевін Грей повідомив, що за наявними показниками Київ виконав усі кількісні критерії ефективності станом на кінець вересня.

Нову чотирирічну програму EFF для України на $8,1 млрд затвердили наприкінці лютого 2026 року. Вона є частиною загального пакета зовнішнього фінансування на 2026–2029 роки обсягом $136,5 млрд за базовим сценарієм.

У липні Фонд завершив перший перегляд програми та виділив Україні другий транш обсягом близько $690 млн. Загальна сума отриманого фінансування за новою програмою тоді сягнула $2,2 млрд.

Під час першого перегляду також зафіксували порушення термінів виконання частини структурних маяків. Після цього програму доповнили вісьмома новими зобов'язаннями. Сім із них стосуються бюджетно-фіскальної політики.

МВФ планує до грудня 2026 року винести об'єднані результати другого та третього переглядів програми на розгляд Ради виконавчих директорів. У разі позитивного рішення Україна зможе отримати ще близько $1,65 млрд.