Українська влада спільно з військовим командуванням і розвідкою напрацювала низку рішень для безперебійної роботи експортних коридорів у Чорному морі та через країни Європейського союзу (ЄС).

Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками детальної наради з урядовцями та військовими, передає "Апостроф".

За словами глави держави, відповідні кроки стали реакцією на звернення вітчизняних аграріїв та представників інших сфер бізнесу.

Президент зауважив, що стабільний агроекспорт має стратегічне значення не лише для наповнення державного бюджету України на мільярди доларів і забезпечення ресурсами майбутньої посівної кампанії, а й для глобальної продовольчої безпеки, оскільки низка держав світу критично залежить від українського продовольства.

"Говорив сьогодні детально з військовими, з нашими урядовцями по ситуації з нашим експортом.. Разом із військовими та урядом визначили рішення, які допоможуть. Наш аграрний експорт — це стратегічне питання і для України, і для багатьох інших у світі, чия продовольча безпека повністю залежить від нашого українського аграрного виробництва. Я вдячний нашим військовим, нашим розвідкам, уряду за пропозиції. Ми будемо робити те, що необхідно Україні", — повідомив Зеленський.