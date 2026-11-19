У той час як киянам прогнозують наявність світла в найгіршому сценарії лише по 2 години на добу, за несанкціоноване втручання в роботу лічильників електроенергії можна отримати жорстке покарання. Воно складається як із грошового штрафу, так і з кримінального покарання.

Як пишуть Факти, про це повідомляє «Судово-юридична газета», за даними якої ці покарання можна отримати при викраденні електроенергії. При цьому відповідальність може виражатися від штрафу починаючи зі 170 гривень і закінчуючи обмеженням волі до 3 років.

Так, відповідно до статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії», до правопорушень на ринку електроенергії належать, зокрема, її крадіжка, самовільне підключення до об'єктів електроенергетики та споживання без приладів обліку.

На практиці порушення може полягати в незаконному підключенні електропроводки в обхід лічильника, умисному пошкодженні приладу обліку, втручанні в його роботу або інших діях, внаслідок яких спожита електроенергія повністю або частково не обліковується.

Порушення виявляється під час контрольного огляду або технічної перевірки уповноваженими представниками оператора системи, про що складається акт про порушення. Такий документ оформлюється у присутності споживача, його представника або іншої особи, яка допустила представників оператора системи на об'єкт для проведення перевірки.

В акті мають бути зазначені зміст виявленого порушення з посиланням на відповідні положення Правил, необхідні технічні параметри електроустановки та інші відомості, які можуть впливати на визначення обсягу та вартості необлікованої електроенергії.

Перед складанням акта представники оператора системи зобов'язані повідомити споживача про право надати пояснення та зауваження, викласти причини відмови від підписання документа або підписати його без зауважень. Якщо споживач відмовляється підписувати акт, це саме по собі не робить документ недійсним.

Після оформлення акт розглядає комісія оператора системи, до складу якої мають входити не менше трьох уповноважених представників.

Споживач має право бути присутнім на засіданні комісії. Про місце, час і дату розгляду його мають повідомити не пізніше ніж за сім календарних днів до призначеної дати.

За результатами розгляду комісія ухвалює рішення, яке оформлюється протоколом. Якщо встановлено підстави для нарахування вартості необлікованої електроенергії, споживачеві надають відповідний розрахунок і платіжний документ.

При цьому вартість необлікованої електроенергії не є адміністративним або кримінальним штрафом. Це окреме грошове нарахування, правомірність і розмір якого можуть бути оскаржені.

Адміністративна відповідальність передбачена статтею 103−1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона встановлена, зокрема, за самовільне використання з корисливою метою електроенергії без обов'язкових приладів обліку, внаслідок умисного пошкодження таких приладів або в інший спосіб, а також за інші порушення правил користування енергією, що охоплюються цією статтею.

За відповідне адміністративне правопорушення громадянам загрожує попередження або штраф від 10 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або від 170 до 850 гривень. Для посадових осіб штраф становить від 510 до 1360 гривень.

Водночас сплата адміністративного штрафу не звільняє споживача від необхідності оплатити правомірно визначену вартість необлікованої електроенергії.

Кримінальна відповідальність встановлена статтею 188−1 Кримінального кодексу України і передбачає відповідальність за викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання без приладів обліку, результати вимірювання яких використовуються для комерційних розрахунків, якщо такі прилади є обов'язковими, внаслідок умисного пошкодження приладів обліку або в інший спосіб, якщо такими діями заподіяно значну шкоду.

За це передбачено штраф від 1700 до 3400 гривень, або виправні роботи на строк до двох років, або пробаційний нагляд на строк до трьох років, або обмеження волі на той самий строк.

Частина друга статті 188−1 КК України встановлює суворіше покарання за ті самі дії, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб або якщо вони заподіяли шкоду у великих розмірах. У таких випадках передбачено позбавлення волі на строк до трьох років.

При цьому кримінальна відповідальність не настає автоматично через виявлення самовільного підключення або несправності лічильника. Для цього необхідно довести передбачені кримінальним законом ознаки відповідного діяння.

При цьому кримінальна відповідальність може настати, якщо збитки від викрадення електроенергії перевищать 166 400 гривень. Для кримінальної відповідальності необхідно довести факт викрадення електроенергії, вину особи, розмір заподіяної шкоди та інші обов'язкові ознаки складу кримінального правопорушення.