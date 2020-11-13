Китай поздравил Байдена с победой на выборах

Руководство Китая поздравило Джо Байдена и Камалу Харрис с победой на президентских выборах в США, сообщает Bloomberg.

«Мы следим за реакцией на эти президентские выборы в США как внутри самих Соединенных Штатов, так и со стороны международного сообщества», — заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на брифинге в Пекине в пятницу.

«Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем мистера Байдена и мисс Харрис», — продолжил он.

Китай был одной из немногих стран, которые до сих пор воздерживались от комментариев, поскольку Трамп оспаривал результаты.