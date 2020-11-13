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Члены комитета ВР должны быть личностями, а не покорными винтиками для голосования за решение против Медведчука, – адвокат Кириленко

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Члены комитета ВР должны быть личностями, а не покорными винтиками для голосования за решение против Медведчука, – адвокат Кириленко

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова 18 ноября на своем заседании должен принять решение касательно книги Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса» со лживыми обвинениями в адрес Виктора Медведчука.

На данный момент все идет к тому, что большинство членов Комитета встанут на сторону псевдоисторика Кипиани и издательства, которое выпустило его пасквиль. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Игорь Кириленко.

Юрист отметил, что хотел бы увидеть на Комитете самого Кипиани, который не приходил на заседания суда по иску Виктора Медведчука, а, вместо этого, всеми силами пытался организовать психологическое давление на служителей Фемиды.

«Предвижу, что со стороны издательства опять будет харьковский адвокат Глотов, у которого нет прямых договорных отношений с издательством „Виват“ на представление интересов последнего и, который на волонтерских (бесплатных) началах защищает интересы издательства касательно книги „Дело Василия Стуса“, отрабатывая многосоттысячный гонорар иного харьковского адвоката и владельца самолета — Менива», — подчеркнул Игорь Кириленко.

Кроме того, адвокат отметил, что надеется на заседании Комитета в конце концов увидеть «великого историка-исследователя» уголовного дела № 5 1980 года (Стуса) Кипиани. По словам Кириленка, в живую Кипиани он увидит второй раз (первый раз увидел 19.10.2020 г., когда оглашалось решение Дарницкого суда).

«До недавнего времени господин Кипиани только то и делал, что нарезал круги вокруг Дарницкого суда в дни судебных заседаний, подстрекая немногочисленных своих сторонников активней давить на суд», — написал адвокат.

Также он надеется увидеть и представителя Кипиани, который, как оказалось, по-разному трактует одну и ту же юридическую норму.

«Не исключаю, что на заседание комитета придёт представитель Кипиани в Дарницком суде — киевский адвокат Якубенко, который, напомню, в Печерском суде г. Киева (дело № 757/33073/20) защищается „растоптанную“ деловую репутацию господина Стерненка, зарезавшего человека в Одессе. Лично мне, например, будет интересно послушать правовые кульбиты (переобувание в воздухе) адвоката Якубенка, который считает, что слова Кипиани о том, что Виктор Медведчук „совершил преступление“ перед Стусом — это „плюрализм взглядов, без которых нет демократического общества“, а в случае со Стерненком — „плюрализм взглядов“ отсутствует, а есть нарушение презумпции невиновности, которая гарантируется ст. 62 Конституции Украины, и Печерский суд просто обязан защитись деловую репутацию господина Стерненка», — добавил Игорь Кириленко.

Он сообщил, что уже направил в Комитет все необходимые доводы, которые подтверждают правоту Виктора Медведчука касательно его иска к Кипиани по поводу лживой информации, изложенной в книге.

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Но, при этом, адвокат предполагает, что Комитет может принять не справедливое, а политическое решение, направленное против Виктора Медведчука.

«Я на этой неделе направил в адрес комитета по вопросам свободы слова два своих заявления. Первое — касается правовой позиции Виктора Медведчука в деле по иску к Кипиани и к издательству „Виват“. Второе — это контраргументы против возможного выхода в свет провиватовского/прокипиановского заявления комитета. Данные два заявления адресованы, прежде всего, для думающих и не лишенных навыков элементарного анализа членов комитета по вопросам свободы слова, которые действительно являются личностями, а не покорными винтиками для нужного голосования, в угоду псевдоисториков», — подытожил Игорь Кириленко.

Напомним, что своим решением от 19 октября 2020 года Дарницкий районный суд города Киева запретил распространять пасквиль Кипиани о Стусе со лживой информацией о председателе Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Викторе Медведчуке.

Виктор Медведчук, Василий Стус
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