В Берлине снова проходят демонстрации против карантинных ограничений

Несколько демонстраций противников коронавирусных ограничений проходят в правительственном квартале Берлина. Как сообщают СМИ, ряд улиц перекрыты полицейскими, повсюду припаркованы десятки полицейских автомобилей, на дорогах пробки.

Противники карантинных мер подали десятки запросов на проведение митингов, большинство из них не были согласованы. МВД ФРГ запретило собираться перед историческим зданием Рейхстага, где заседает парламент, и перед Бундесратом. Митинги перенесены в другие места, но в пределах центра.

Демонстрации приурочены к голосованию в Бундестаге по поправкам к закону о защите от инфекционных заболеваний. Парламентарии хотят согласовать условия, при которых в силу будут вступать ограничения при очередных вспышках коронавируса, и четко прописать их. Критики считают, что это, напротив, расширит полномочия Минздрава Германии. Нынешние ограничительные меры приняты правительством с главами федеральных земель без участия парламента.

В ФРГ со 2 ноября действует карантинный режим. Как минимум на месяц закрылись рестораны, бары и другие гастрономические заведения, блюда и напитки разрешено продавать только на вынос. Прекратили работу фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы. В отличие от карантина, который был весной, открыты детские сады и школы, а также парикмахерские и магазины. В общественных местах разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств. Ночевать в отелях можно только в вызванных острой необходимостью случаях, не в туристических целях.