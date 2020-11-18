Обнародован новый рейтинг самых дорогих городов мира

На фоне переживаемой миром пандемии COVID-19 Гонконг сохранил статус лидера рейтинга самых дорогих для жизни крупных городов. Об этом свидетельствуют данные доклада Worldwide Cost of Living 2020, подготовленного аналитиками Economist Intelligence Unit (EIU).

При расчете рейтинга эксперты EIU учитывают цены на 138 различных товаров и услуг — от продуктов и одежды до стоимости аренды жилья и обучения детей в частных школах. За эталон берется Нью-Йорк, стоимость жизни в этом городе принимается за 100 баллов, остальным городам присваивается большее или меньшее число баллов в зависимости от того, дороже обходится в них жизнь или дешевле.

В 2020 году Нью-Йорк опустился в рейтинге EIU на три позиции и разделил седьмое место с Женевой (этот город поднялся по сравнению с мартовской версией рейтинга на три позиции) и Осакой.

В лидерах рейтинга остался Гонконг, стоимость жизни в котором оценивается в 103 балла. Но в этом году он разделил первое место с Цюрихом и Парижем, поднявшимся по сравнению с прошлым годом. В топ-10 также вошли:

Сингапур — четвертое место (в марте делил первое);

Тель-Авив — пятое-шестое места (было седьмое);

Копенгаген—девятое-десятое места (в десятку не входил);

Лос-Анджелес — девятое-десятое места (было восьмое).

В отчете отмечается, что повышение курса евро и других валют к доллару США привело к тому, что стоимость жизни в крупных городах Евросоюза и некоторых других городов за его пределами в пересчете на доллары заметно выросла. Например, средняя цена килограмма хлеба в Париже за последний год увеличилась, по данным EIU, с $5,2 до $6,1, а в Цюрихе — с $4,69 до $5,03.

На потребительских ценах в некоторых городах сказались и другие факторы. Так, в Тегеране цены на товары и услуги резко выросли из-за введенных США против Ирана санкций. На ценах в других странах, например в Индии или Саудовской Аравии, отразилось повышение налога на добавленную стоимость и других сборов. В условиях локдаунов резко выросли также цены на бытовую электронику, в том числе персональные компьютеры, а цены на одежду в среднем упали.

Рассуждая о том, как будет меняться ситуация в 2021 году, эксперты EIU отмечают, что многое будет зависеть от хода пандемии, однако мировая экономика вряд ли вернется к допандемическим показателям ранее 2022 года.