Милованов стал советником Ермака

Экс-министр экономики Тимофей Милованов уже некоторое время является внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом Милованов написал в Facebook.

«На самом деле, я уже некоторое время являюсь внештатным советником (без зарплаты) Андрея Ермака. И что это значит? Вы все знаете, какие вызовы стоят перед государством: COVID, финансирование бюджета, отношения с международными финансовыми организациями. Надеюсь, что мои знания будут полезны высшему руководству Украины», — написал он.

Также Милованов написал, что остается президентом Киевской школы экономики.

Ранее в ночь на субботу СМИ сообщили о том, что Милованов будет назначен советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.