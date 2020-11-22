Милованова официально назначили советником Ермака

Тимофея Милованова, бывшего министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, назначили внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

«Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в 2019-2020 годах Тимофей Милованов назначен советником руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака вне штата», — говорится в сообщении.

Сам Милованов выразил надежду, что его знания будут полезны для руководства Украины.

Милованов работал в правительстве Алексея Гончарука, а вместе с его Кабмином в марте этого года он был отправлен в отставку.