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Зеленский рассказал о главном достижении Майданов в Украине
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Зеленский рассказал о главном достижении Майданов в Украине
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Зеленский рассказал о главном достижении Майданов в Украине

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Зеленский рассказал о главном достижении Майданов в Украине

Для наступления настоящих изменений в обществе нужно объединяться не «против» кого-то или чего-то, а «за», уверен президент Владимир Зеленский.

Такое мнение он высказал во время встречи с участниками революций 1991, 2004, 2013-2014 годов, защитниками государства и представителями интеллектуальной элиты, сообщает пресс-служба главы государства.

«По моему мнению, мы достаточно легко и сплоченно объединяемся против. Против несправедливости, лжи, против конкретного правителя, одним словом — против чего-то или против кого-то. И когда это исчезает, подсознательно наступает расслабленность. Мы забываем, что это только промежуточная победа, которая еще не означает действительно наступления изменений», — отметил президент.

Глава государства считает, что этим в основном пользуются политики. И это приводит к новым революциям.

Зеленский заявил, что достижением трех революций является новое сознание как граждан, так и власти. Каждый гражданин нашего государства знает — изменения действительно возможны, подчеркнул он.

«Фраза „От меня ничего не зависит“ — это на сегодняшний день миф. Точно понятно, что вместе мы можем все. А каждый следующий правитель будет знать, что воля народа — она решающая, ее невозможно сломать, против нее невозможно и не нужно идти», — сказал Зеленский.

По его убеждению, нам как обществу нужно с холодной головой ответить на вопрос: какие уроки мы должны вынести из трех революций и как не повторять ошибки?

В День Достоинства и Свободы Президент Зеленский провел встречу с участниками революций 1991, 2004, 2013-2014 годов, защитниками государства и представителями интеллектуальной элиты. Это первое подобное общение руководства страны. Глава государства присоединился к разговору с помощью видеосвязи.

Напомним, что 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. Этот праздник установлен Указом президента от 13 ноября 2014 года в честь начала в этот день двух событий в новейшей украинской истории: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

День Достоинства и Свободы стал преемником праздника Дня Свободы, который отмечался в честь Оранжевой революции с 2005 по 2011 годы 22 ноября, но впоследствии был отменен.

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21 ноября 2013 года начались первые протестные акции общественности в ответ на решение тогдашней власти о прекращении курса на евроинтеграцию и отмену процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

День Достоинства и Свободы, Майдан, Владимир Зеленский
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