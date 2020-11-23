В Украине зафиксировано за сутки почти 11 тысяч заболевших COVID-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 10 945 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 4 143 человека, умерли 124 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«10 945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 23 ноября 2020 года. В частности, заболели 491 ребенок и 447 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1165 человек, летальных случаев — 124, выздоровели — 4 143 человека», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Днем ранее, 22 ноября было зафиксировано 12 079 новых случаев коронавирусной болезни за сутки, 21 ноября был абсолютный рекорд в 14 580 заболевших, 20 ноября также был рекорд в 14 575 новых случаев, 19 ноября также был рекорд в 13 357 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 635 689 человека, 11 075 человек — умер от COVID-19, выздоровели — 291 060 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1212), Днепропетровской (1093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.