В Украине зафиксировано за сутки почти 11 тысяч заболевших COVID-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 10 945 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 4 143 человека, умерли 124 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«10 945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 23 ноября 2020 года. В частности, заболели 491 ребенок и 447 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1165 человек, летальных случаев — 124, выздоровели — 4 143 человека», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.
Днем ранее, 22 ноября было зафиксировано 12 079 новых случаев коронавирусной болезни за сутки, 21 ноября был абсолютный рекорд в 14 580 заболевших, 20 ноября также был рекорд в 14 575 новых случаев, 19 ноября также был рекорд в 13 357 заболевших.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 635 689 человека, 11 075 человек — умер от COVID-19, выздоровели — 291 060 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1212), Днепропетровской (1093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016