В Беларуси вчера задержали свыше 340 участников акций протеста

Почти 350 человек помещены 22 ноября в СИЗО за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в ходе акций протеста в Беларуси. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба МВД страны.

«Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 345 человек, — говорится в сообщении. — По фактам активного сопротивления сотрудникам органов внутренних дел, блокирования движения проводятся проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства».

Кроме того, по данным МВД, в минувшие выходные было зарегистрировано три случая ложной занятости железнодорожных путей — в Борисовском, Крупском и Дзержинском районах (Минская область). По этим фактам были возбуждены уголовные дела. В ведомстве добавили, что в Минском районе проводится проверка после поджога автомобильных шин на обочине автодороги Минск — Витебск и возле расположенного там подземного перехода.

В ведомстве уверяют, что призывы к массовым акциям не встретили поддержки граждан в регионах. «Несмотря на многочисленные призывы деструктивных Telegram-каналов к участию в протестах, они не нашли ожидаемой поддержки населения в регионах республики, за исключением столицы», — говорится в сообщении.

По информации МВД, в столице наблюдалась иная ситуация, там протестующие собирались группами, несмотря на предупреждения, некоторые выходили на проезжую часть и нарушали общественных порядок. «Граждан неоднократно предупреждали о соблюдении правопорядка и мер дорожной безопасности, однако отдельные из них выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта. Некоторые вели себя агрессивно, находились в состоянии алкогольного опьянения. Наиболее активные нарушители общественного порядка, оказавшие сопротивление милиционерам, задерживались, в том числе с применением спецсредств», — сообщили в ведомстве.

В Беларуси 9 августа прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. После подведения итогов голосования в Беларуси начались протесты, которые продолжаются и по сегодняшний день. Самые массовые акции проходят в стране по воскресеньям.