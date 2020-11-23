Жить у моря: пандемия подкосила цены на зарубежную недвижимость

Стоимость квадратного метра в Черногории обвалилась более чем на 20%. Причем речь идет не о старых домах, где потребуется ремонт, а о новом жилье. «Средняя цена жилья в новом жилом доме в Черногории в третьем квартале 2020 года составила 876 евро и снизилась на 21,9% по сравнению с третьим кварталом 2019 года», — такие данные обнародовало на этой неделе управление статистики Черногории — Monstat.

Стоимость квадратного метра снизилась не только относительно прошлого года, но и по сравнению со вторым кварталом этого года — на 12,4%.

Летние месяцы третьего квартала в докризисные времена были самыми урожайными на сделки по купле-продаже курортной недвижимости. Именно в это время отдыхающие приезжали в понравившуюся им страну и становились собственниками жилья.

Средняя цена жилья в новостройке в прибрежных районах Черногории теперь опустилась до 1414 евро, на небольшом удалении от моря, например в Подгорице, составила 1100 евро, в центральном регионе страны — 515 евро.

С пешеходной дорожкой до моря

Еще дешевле — в Болгарии. На так называемом Солнечном берегу можно приобрести жилье за 11900 евро. Это будет полностью меблированная и с бытовой техникой студия 27 кв. м всего в 400 метрах от Черного моря с песочным пляжем. Студия находится в охраняемом жилом комплексе, по соседству — поликлиника, магазины, рестораны, кафе.

За 19500 евро можно приобрести полноценную квартиру площадью 65 кв. м — она находится в закрытом комплексе, в котором будут супермаркет, бассейн, охрана, парковка. От комплекса идет пешеходная дорожка до моря.

Можно найти относительно недорогое жилье в турецкой части Средиземноморья — Алании. Город имеет свою живописную крепость на горе и длинную и широкую полосу пляжа. Квартира в Алании 43 кв. м в строящемся комплексе обойдется в 36 000 евро. Стоимость «квадрата» — 837,21 евро. До пляжа 800 метров. Срок сдачи — июнь 2021 года. При покупке предоставляется ВНЖ.

В распоряжении жителей комплекса: открытый плавательный бассейн, аквапарк, сауна, турецкая баня (хамам), массажные комнаты, фитнес-центр, теннисные корты, волейбольные площадки, бильярд и настольный теннис, игровая площадка для детей, автостоянка, круглосуточная охрана, спутниковая система ТВ, генератор электроэнергии, беседки для барбекю, беспроводной Интернет в местах общего пользования. Есть даже крытый бассейн с подогревом.

В стоимость квартиры входят: бронированная дверь, керамическая плитка на полу, корпусная мебель на кухне, гранитная столешница, проточный электро-водонагреватель, видеодомофон, душевые кабинки, сантехника в ванных комнатах и на кухне.

Это всего лишь один пример из многочисленных вариантов на турецком берегу. Падение цен на зарубежную недвижимость позволяет также присмотреться к Испании, у которой самые протяженные пляжи во всей южной Европе.

Валенсия и Андалусия демпингуют

По данным портала Idealista, до 15 декабря по всей Испании идет массовая распродажа недвижимости, находящейся в залоге у испанского банка Bankia. Жилая и нежилая недвижимость (4,5 тысячи домов и более тысячи гаражей, офисов) продается с небывалым дисконтом в 40%. Больше всего объектов — в Валенсии (458), Андалусии (450), Каталонии (324). Правда, не все из них располагаются на побережье, но выбрать есть из чего.

Средний чек на вторичном рынке — около 100 тысяч евро за квартиру 80-100 кв. м. Но цена стартует от 40 тысяч евро. А в проблемных кварталах, где проживают выходцы из стран Африки, цены начинаются от 25 тысяч евро за 70 кв. м.

Также пандемия и закрытие границ усложнили процедуру покупки недвижимости за рубежом. Но доступные варианты остались. Это, например, онлайн-покупка. Это сейчас вполне возможно. Причем в ряде стран это довольно просто и удобно. А получение временного вида на жительство в связи с приобретением недвижимости открывает границы для поездок.