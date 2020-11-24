Назван еще один ранний симптом коронавируса

Металлический привкус во рту может свидетельствовать о заражении коронавирусом, свидетельствует исследование, проведенное учеными из Национального института здоровья США. Об этом пишет Express.
В публикации отмечается, что при респираторных инфекциях у многих пациентов притупляется или изменяется восприятие вкуса из-за заложенности носа или поражения обонятельного эпителия.
Ученые описали случай поступления в клинику 59-летней женщины, зараженной коронавирусом. Несколько дней у нее были типичные для этой инфекции симптомы — одышка, слабость, потеря аппетита. Последняя у нее появилась за неделю до госпитализации — до того, как проявились другие признаки болезни.
«За неделю до госпитализации продукты, которые ей (пациентке. — Ред.) нравились показались безвкусными и «металлическими», — говорится в статье.
Кроме того, у женщины постепенно стало пропадать обоняние при том, что нос не был заложен.
Как объяснили в Национальной службе здравоохранения Англии (NHS), металлический привкус во рту как правило не опасен, но может быть признаком многих заболеваний.
«Распространенными причинами появления металлического привкуса во рту являются болезни десен, прием антибиотиков, лечение от рака или простуда, синусит и другие респираторные инфекции», — пояснили в NHS.
Врачи предупреждают, что лечение этого симптома зависит от каждого отдельного случая и часто вовсе не требуется.
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