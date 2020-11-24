Ученые прогнозируют более 1 млн инфицированных COVID-19 в Украине до конца года

До конца ноября прогнозируют примерно 743 826 инфицированных, а по состоянию на 20 декабря — более миллиона больных. По состоянию на 24 ноября, за все время пандемии в Украине заболели по меньшей мере 647 976 человек.
Такой прогноз на период с 23 по 30 ноября обнародовал Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований Национальной академии наук.
До конца ноября может быть примерно 12 649 умерших от COVID-19, примерно до 20 декабря — более 18 000.
По состоянию на 24 ноября умерло 11263 пациентов.
«С учетом того, что прошлая прогнозная неделя не продемонстрировала наличия каких-либо видимых сдвигов в тенденции развития эпидемии COVID-19 в Украине, вполне ожидаемо, что прогнозы показывают столь же негативное развитие эпидемиологической ситуации в стране в ближайшей перспективе», — отметил главный научный сотрудник Института Алексей Алехин.
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