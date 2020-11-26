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Число заражений COVID-19 в мире превысило 60 миллионов

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 60 миллионов

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на четверг 60 млн 346 тыс. 970 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 587 тыс. 745, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На утро четверга во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 420 тыс. 462 против 1 млн 409 тыс. 208 по состоянию на утро среды, выздоровели более 38,6 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 12 млн 770 тыс. 716 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки — 181 тыс. 491) и 262 тыс. 177 летальных исходов (рост за сутки — 2 тыс. 296), излечились более 4,8 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где по данным Минздрава страны число инфицированных выросло за истекшие стуки на 44 тыс. 489 человек. Всего зафиксировано 9 млн 266 тыс. 706 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 524 до 135 тыс. 223, поправились более 8,6 млн.

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Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 млн 166 тыс. 606 заболевших, что на 47 тыс. 898 человек больше, чем сутками ранее, умерли 170 тыс. 769 больных (рост — 654), вылечились более 5,53 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро среды 183,0. В США на 1 млн жителей скончались 808 человек, Индии — 98, Бразилии — 801.

коронавирус
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