Беларусь собирается ввести санкции в отношении официальных лиц Украины

Беларусь подготовила санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. Об этом заявил в четверг глава МИД страны Владимир Макей журналистам в четверг после совместного заседания коллегий МИД Беларуси и России.
«На первоначальном этапе мы также подготовили соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. Будем дальше смотреть как будут развиваться события. Не будем оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства», — сказал Макей.
Министр также отметил, что когда в Киеве говорят, что заботятся о благе страны или народа Беларуси, это «вызывает удивление». «Они (украинские власти, — Ред.) заявили, что поставили все отношения на паузу, что надо оказывать давление, чтобы пришла истина в их понимании демократии. При этом они присоединяются к санкциям против Беларуси. То есть они помогают народу и стране через санкции, ужесточение взаимодействия. Это абсолютно извращенная логика, и мы категорически не приветствуем такой подход», — заявил глава МИД Беларуси.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что семь стран — партнеров Евросоюза, в том числе Украина, присоединились к санкциям сообщества в отношении властей Беларуси, введенных в связи с фальсификацией выборов и нарушением прав человека.
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