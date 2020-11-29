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Строительство «Северного потока-2» собираются возобновить до конца года

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Строительство «Северного потока-2» собираются возобновить до конца года

Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG планирует продолжить работы по укладке трубопровода в декабре этого года. Об этом РБК сообщили в компании.

«Да, мы можем это подтвердить. Мы планируем возобновить работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии в этом году», — сказали в компании. Там отметили, что конкретное судно, которое будет использовано, будет названо позже.

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое считается возможным достройщиком «Северного потока-2», встало на рейде в водах Калининградской области недалеко от Куршской косы, следует из данных портала отслеживания судов MarineTraffic. Вечером 26 ноября «Академик Черский» вышел из немецкого порта Мукран, где простоял месяц. В настоящее время статус судна — ограниченная маневренность. «Академик Черский» обладает системой динамического (безъякорного) позиционирования, его задействовали из-за требований Дании к судам, достраивающим проект. В июле Дания смягчила требования и разрешила работу судам с якорным позиционированием.

Ранее радиостанция NDR со ссылкой на представителя компании Nord Stream 2 AG сообщила, что строительство трубопровода «Северный поток-2» будет возобновлено в начале декабря после примерно годичной паузы. Сейчас трубопровод достроен более чем на 90%. Для завершения проекта все еще не хватает около 75 км, из которых 16 км в пределах исключительной экономической зоны Германии, а остальные 60 км — на территории Дании, отмечает NDR. Протяженность газопровода составляет 1224 км.

На сроки окончания строительства трубопровода среди прочего влияют технические характеристики оборудования и участвующих судов, а также погодные условия, сообщили в «Газпроме» в конце октября. При этом все необходимые разрешения для строительства уже получены, указали в компании.

Строительство «Северного потока-2» было приостановлено в конце 2019 года, когда швейцарская компания Allseas, занимающаяся укладкой труб, отвела свои суда из зоны строительства из-за опасений по поводу санкций со стороны США. 20 октября Государственный департамент расширил интерпретацию введенных в 2019 году ограничений. В частности, под санкции попали также иностранные лица и компании, которые предоставили суда для строительства трубопровода, а также услуги для таких судов, в том числе по дооборудованию, модернизации или финансированию работ.

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Вашингтон расценивает «Северный поток-2» в качестве угрозы энергетической безопасности Европы и с прошлого года ведет санкционную политику против проекта трубопровода. Несмотря на давление со стороны Вашингтона, «Газпром» намерен завершить строительство трубопровода.

До конца текущего года американские сенат и палата представителей договорились о новых ограничениях в отношении «Северного потока-2», сообщил в начале ноября Bloomberg со ссылкой на трех знакомых с вопросом источников. По словам собеседников агентства, ограничения включат в закон об оборонном бюджете на 2021 год, они затронут страховые и сертификационные компании, которые работали с российскими судами.

Северный поток-2
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