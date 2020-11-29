Во Франции в ходе вчерашних протестов пострадали десятки полицейских

По меньшей мере 62 полицейских пострадали во Франции в ходе субботних манифестаций против законопроекта «О глобальной безопасности». Об этом в воскресенье сообщили в МВД республики.

Согласно обновленным данным министерства внутренних дел, 23 сотрудника полиции пострадали в ходе акций протеста в Париже, остальные 39 — в провинции. Ранее сообщалось, что во время демонстраций травмы различной степени тяжести получили 37 сотрудников сил правопорядка. В субботу вечером в социальных сетях были распространены видеоролики, на которых видно, как группы манифестантов избивают жандармов.

При этом, по данным МВД, двое манифестантов обратились в Генеральную инспекцию полиции с жалобой на насилие со стороны полицейских. Известно также, что во время акции протеста ранение в голову получил сирийский фотограф-фрилансер Амир аль-Хальби. Генеральный секретарь международной организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар осудил «неприемлемое насилие со стороны полиции» в отношении 24-летнего фоторепортера.

Во время манифестаций во Франции правоохранители задержали более 80 человек, участвовавших в беспорядках.

В субботу в 70 городах Франции прошли акции протеста против проекта закона «О глобальной безопасности», положения которого фактически вводят запрет на проведение фото- и видеосъемки сотрудников полиции и жандармерии. Организаторами массовых шествий выступили профсоюзы журналистов, Лига защиты прав человека, другие общественные объединения.

Согласно официальным данным, марши протеста, которые состоялись под лозунгом «Опустите оружие, и мы опустим камеры!», собрали 133 тыс. человек. Во многих городах манифестации сопровождались беспорядками и стычками демонстрантов с полицией.