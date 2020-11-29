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Великобритания может одобрить вакцину Pfizer «в ближайшие дни»

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Великобритания может одобрить вакцину Pfizer «в ближайшие дни»

Великобритания может стать первой страной, одобрившей применение вакцины от COVID-19, разработанной американской и немецкой компаниями Pfizer и BioNtech. Об этом со ссылкой на источники сообщили Bloomberg и Financial Times.

По их информации, препарат могут зарегистрировать в ближайшие несколько дней. Поставки вакцины начнутся практически сразу после получения разрешения — в течение нескольких часов, а первые прививки — с 7 декабря, сообщили источники FT в британском правительстве.

Ранее о том, что первые поставки вакцины Pfizer в Великобритании ожидаются уже в начале следующего месяца, сообщила The Guardian. По информации ее источников среди врачей, местный Минздрав сообщил, что больницы получат препарат до 9 декабря.

Великобритания заказала 40 млн доз вакцины Pfizer и 100 млн доз вакцины от местной компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

На прошлой неделе Pfizer подала запрос на использование своей вакцины в США. Если заявку одобрят, препарат можно будет применять уже в середине-конце декабря, ожидают в компании.

В начале ноября Pfizer сообщила, что ее вакцина показала в ходе испытаний эффективность более 90%. Позже компания повысила оценку до 95%. Для сравнения: объявленная эффективность вакцины AstraZeneca — 70%. Она рассчитана из эффективности 62% в одной группе и 90% — в другой, где добровольцы получили сначала полдозы, а затем — целую. Из-за разных результатов и лучшего показателя в одной из групп AstraZeneca анонсировала новые испытания.

После того как Pfizer объявила о высокой эффективности вакцины, Евросоюз решил закупить 300 млн доз препарата. По оценке Reuters, он может заплатить за них €4,6 млрд при цене €15,5 ($18,34) за дозу.

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В то же время опрошенные Bloomberg эксперты предупредили о возможных проблемах с распространением вакцины Pfizer. Они связаны с тем, что препарат нужно хранить при температуре не выше минус 70 градусов по Цельсию, а после разморозки он пригоден лишь пять дней.

Странам придется с нуля возвести инфраструктуру для транспортировки, хранения и разморозки вакцины, на что понадобятся большие деньги, которые есть только у богатых государств, отметили эксперты. И даже если им удастся это сделать, останется открытым вопрос о доставке в труднодоступные районы, указали они.

Pfizer, вакцина
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