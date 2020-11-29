Глава Гонконга не может пользоваться банками из-за санкций США

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам посетовала, что из-за санкций США она лишилась возможности пользоваться банковским счетом и вынуждена хранить все деньги у себя дома наличными. Такое признание она сделала в интервью телеканалу HKIBC.

«Перед вами глава исполнительной власти специального административного района Гонконг, у которой нет доступа к банковским услугам. Повседневно мне приходится использовать наличные. У меня дома скапливаются пачки денег. Правительство выплачивает мне зарплату наличными, потому что у меня нет счета в банке», — сказала она.

Кэрри Лам входит в число самых высокооплачиваемых политиков в мире с зарплатой порядка $672 тыс. США в год.

7 августа Минфин США сообщил о введении санкций против 11 бывших и действующих должностных лиц Китая и Гонконга, в том числе в отношении Кэрри Лам, за причастность к «подрыву автономии Гонконга». Позже в этот список было добавлено еще четверо чиновников.