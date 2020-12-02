Антитела к коронавирусу могут держаться в организме полгода

Группа японских ученых установила, что антитела к коронавирусу (COVID-19) могут в течение полугода держаться в человеческом организме.
Об этом сообщает NHK.
В исследовании приняли участие 376 человек в возрасте от 20 до 70 лет, инфицированных коронавирусом между февралем и маем этого года. Ученые проанализировали образцы крови через шесть месяцев после того, как люди заболели коронавирусом.
Исследователи обнаружили нейтрализующие антитела у 97% людей, у которых не было симптомов или были легкие симптомы, и у 100% людей, имевших умеренные или серьезные симптомы.
Антитела — это тип белка, который вырабатывается в организме после заражения. Считается, что они ослабляют вирусную деятельность и предотвращают последующее заражение.
Ученые также утверждают, что сильные антитела, как правило, у людей, находившихся в тяжелом состоянии.
Согласно исследованию, люди с антителами меньше рискуют заразиться в течение не менее шести месяцев.
Исследователи считают, что это открытие является хорошей новостью для разработчиков вакцин. Они также заявляют, что проведут дальнейшее исследование еще через полгода.
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