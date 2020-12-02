Антитела к коронавирусу могут держаться в организме полгода

Группа японских ученых установила, что антитела к коронавирусу (COVID-19) могут в течение полугода держаться в человеческом организме.

Об этом сообщает NHK.

В исследовании приняли участие 376 человек в возрасте от 20 до 70 лет, инфицированных коронавирусом между февралем и маем этого года. Ученые проанализировали образцы крови через шесть месяцев после того, как люди заболели коронавирусом.

Исследователи обнаружили нейтрализующие антитела у 97% людей, у которых не было симптомов или были легкие симптомы, и у 100% людей, имевших умеренные или серьезные симптомы.

Антитела — это тип белка, который вырабатывается в организме после заражения. Считается, что они ослабляют вирусную деятельность и предотвращают последующее заражение.

Ученые также утверждают, что сильные антитела, как правило, у людей, находившихся в тяжелом состоянии.

Согласно исследованию, люди с антителами меньше рискуют заразиться в течение не менее шести месяцев.

Исследователи считают, что это открытие является хорошей новостью для разработчиков вакцин. Они также заявляют, что проведут дальнейшее исследование еще через полгода.