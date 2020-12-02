Большинство украинцев поддерживают введение новогоднего локдауна

Введение локдауна в период новогодних и рождественских праздников поддерживают 58% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного 28–30 ноября 2020 года.

Отмечается, что 30% опрошенных считают меры, введенные властями по борьбе с COVID-19, слишком мягкими, а 11% — слишком жесткими. При этом 45% оценивают их как оптимальные.

Согласно данным исследования «Рейтинга», поддержка внедрения локдауна выросла с 36 до 42%. Количество тех, кто считает, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится, также выросло с 55 до 58%.

Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонное интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.