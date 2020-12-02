Объем выданных займов по программе «доступных кредитов» достиг 14 миллиардов

С момента старта программы «Доступные кредиты 5-7-9%» уполномоченные банки выдали 6059 займов на общую сумму в 14,154 млрд грн, за последнюю неделю выдали 246 кредитов на общую сумму более 696 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Отмечается, что из общей суммы в 14,154 млрд грн 9,863 млрд грн выдали в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 2,705 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции, 1,566 миллиарда гривен — в качестве антикризисных кредитов под 3%.
«52,3% (364 миллионов гривен) от общей суммы заключенных за последнюю неделю сделок составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов. 14,8% (103 миллиона гривен) — это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. И антикризисные кредиты под 3% составляют 32,9% (229 млн гривен)», — говорится в сообщении.
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