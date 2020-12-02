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Трамп допустил участие в выборах президента в 2024 году
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Трамп допустил участие в выборах президента в 2024 году

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Трамп может объявить об участии в выборах-2024 еще до окончания текущего срока

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Трамп может объявить об участии в выборах-2024 еще до окончания текущего срока

Действующий глава вашингтонской администрации Дональд Трамп, вероятно, объявит о своем намерении баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Как сообщает в среду со ссылкой на источники портал Axios, республиканец может сделать это еще до окончания своего нынешнего президентского срока.

Axios напоминает, что, по данным СМИ, днем ранее на закрытом рождественском приеме в Белом доме Трамп уже намекнул на то, что, рассматривает возможность участия в следующих выборах. Кроме того, как пишет Axios, нынешний глава Белого дома ясно дал понять, что намерен бороться за то, чтобы поддерживающая его Ронна Макдэниел сохранила за собой пост председателя Национального комитета Республиканской партии, что, по мнению портала, «даст ему контроль над штабом партии».

В свою очередь газеты The Washington Post и The New York Times сообщали ранее, что избирательный штаб республиканца за последний месяц собрал пожертвований более чем на $150 млн и большая часть этих средства, как считают издания, пойдет, скорее всего, не на судебные тяжбы относительно итогов прошедших в стране выборов, а на деятельность Трампа после того, как он оставит кресло президента.

В свою очередь несколько сторонников, которые часто разговаривают с главой государства, заявили Axios, что, по их мнению, Трамп действительно объявит о своем участии в выборах в 2024 году, однако в конечном итоге баллотироваться в президенты не станет из-за «препятствий, с которыми он ранее никогда не сталкивался».

«Я думаю, у него будет больше проблем, чем он может себе представить. ... Никто не собирается просто пропускать его вперед на праймериз. ...Единственный вопрос, который остается открытым, оставят ли СМИ свое пристрастие к нему, это многое определит», — заявил один из источников портала. В свою очередь противники Трампа считают, что его влияние «померкнет» после истечения нынешнего президентского срока, что даст возможность другим представителям партии бороться за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев в 2024 году, отмечает Axios.

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Ранее информационный портал The Daily Beast сообщал, что Трамп рассматривает возможность объявить о намерении баллотироваться на пост главы государства в 2024 году во время церемонии инаугурации Джозефа Байдена 20 января 2021 года. Ранее многие американские СМИ со ссылкой на источники сообщали о возможности участия Трампа в следующих выборах президента США.

Дональд Трамп, выборы в США
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