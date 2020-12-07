Западные структуры хотят «модерировать» коррупцию в Украине, - политолог

Усиление атак грантовых активистов на судебную систему в лице Окружного админсуда Киева и Конституционного суда связано не с борьбой с коррупцией, а с желанием западных структур контролировать коррупцию в Украине. Об этом заявил политолог, председатель правления Института украинской политики Кость Бондаренко.
«Речь идет от том, чтобы взять только под свой исключительный контроль коррупцию в стране. Проамериканские структуры и вообще США никогда не борются с коррупцией в третьих странах, они борются за то, чтобы модерировать коррупцию, чтобы местная коррупция была той коровой, которую они доят», — полагает эксперт.
Он напомнил, что САП, НАБУ и прочие структуры, которые были созданы американцами в Украине, неэффективны, и что ни одно крупное дело не было доведено ими до логического завершения.
«По большому счету мы имеем дело с одной стороны с имитацией процесса, а с другой стороны с попыткой отсечь от борьбы с коррупцией всех других. Ту же Генеральную прокуратуру», — отмечает Бондаренко.
Если западные структуры получат полный контроль над украинскими судами, то для страны это будет означать потерю суверенитета, считает эксперт.
«Любое судебное решение будет принимается не в Киеве, а будет приниматься по указке из Лондона, Вашингтона, Брюсселя, не на основе украинского законодательства и не на основе украинского интереса», — предрекает он.
Украина уже потеряла часть суверенитета. Причина, почему Запад не разрешает уволить неэффективного директора НАБУ Артема Сытника, по мнению политолога состоит в том, что кадровые решения уже не являются прерогативой украинской власти и украинского общества.
«Он полностью их человек и в данной ситуации речь идет даже не о Сытнике, а о том, что Запад четко дает понять — это наша прерогатива и мы будем решать кого, когда уволить», — полагает он.
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