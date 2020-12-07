Войти
Трамп не пойдет на инаугурацию Байдена
резонанс
Трамп не пойдет на инаугурацию Байдена
Полный перечень ограничений локдауна объявят в среду
официально
Полный перечень ограничений локдауна объявят в среду

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Трамп не пойдет на инаугурацию Байдена

290
Трамп не пойдет на инаугурацию Байдена

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп планирует в день инаугурации демократа Джозефа Байдена 20 января улететь из Белого дома на вертолете, а затем отправиться на самолете Air Force One во Флориду, пропустив тем самым все официальные церемонии в столице. Об этом сообщает в воскресенье портал Axios.

По данным его источников, Трамп не будет ни приветствовать Байдена в Белом доме, ни присутствовать на инаугурации, а вместо этого выступит во Флориде на масштабном митинге перед сторонниками, где он объявит о том, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года.

Издание считает, что Трамп, будучи «в прошлом телезвездой», намеренно собирается создать ситуацию, при которой внимание телезрителей будет разорвано между церемонией приведения к присяге нового президента в Вашингтоне, которая будет проходить при соблюдении норм социальной дистанции, и его собственным выступлением перед огромной толпой во Флориде.

Официально в Белом доме подобную информацию о планах Трампа не подтверждают.

Читайте также: В Индии 300 человек попали в больницы из-за неизвестной болезни

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Байден объявил о своей победе. Профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало его избранным президентом и уведомило в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема и передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера.

Тем не менее Трамп не признает поражение и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием провести пересчет голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

выборы в США
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 7 декабря 2020
Воскресенье, 6 декабря 2020
Суббота, 5 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

«Веймарская воронка» украинской политики

Украину добивает не коронавирус, а бездарная, безответственная и антигуманная политика наших властей. Если бы не эпидемия коронавируса мы бы так и не увидели, насколько безразличны украинским политикам наши здоровье, жизни и судьбы.
Джордж Сорос
Джордж Сорос
финансист, создатель фонда «Открытое общество»

Эффективный способ преодоления бюджетного паралича в Европе

У вечных облигаций имеется огромное преимущество: основная сумма долга никогда не погашается, обязательна лишь выплата годовых процентов. Дисконтированная текущая стоимость будущих процентных платежей со временем сокращается, приближаясь к нулю (но не достигая его). Определённый объём финансовых ресурсов, например, 1,8 трлн евро, которые сейчас обсуждаются, позволит получить в несколько раз больше, если он будет использован для выпуска вечных, а не обычных облигаций. И это решило бы в целом финансовые проблемы Европы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Почему Майдан не принес позитивных изменений

Уже неделю активно обсуждают - почему спустя 7 лет после Майдана нет сколь-нибудь серьезных позитивных изменений? А потому, что их и быть не могло. После Майдана к власти пришла часть прежней политической элиты, которая вовремя соскочила со сходящего с рельс поезда. Но у этих людей не было ни мотивов, ни потребностей что-то менять. С чего вдруг власть имущие разрушат весь смысл своего существования, эту прекрасную наркотическую игру в большие деньги?!
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016