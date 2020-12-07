Трамп не пойдет на инаугурацию Байдена

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп планирует в день инаугурации демократа Джозефа Байдена 20 января улететь из Белого дома на вертолете, а затем отправиться на самолете Air Force One во Флориду, пропустив тем самым все официальные церемонии в столице. Об этом сообщает в воскресенье портал Axios.
По данным его источников, Трамп не будет ни приветствовать Байдена в Белом доме, ни присутствовать на инаугурации, а вместо этого выступит во Флориде на масштабном митинге перед сторонниками, где он объявит о том, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года.
Издание считает, что Трамп, будучи «в прошлом телезвездой», намеренно собирается создать ситуацию, при которой внимание телезрителей будет разорвано между церемонией приведения к присяге нового президента в Вашингтоне, которая будет проходить при соблюдении норм социальной дистанции, и его собственным выступлением перед огромной толпой во Флориде.
Официально в Белом доме подобную информацию о планах Трампа не подтверждают.
Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Байден объявил о своей победе. Профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало его избранным президентом и уведомило в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема и передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера.
Тем не менее Трамп не признает поражение и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием провести пересчет голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016