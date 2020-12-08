Pfizer заявила о нехватке вакцины от COVID-19 для США

Американская компания Pfizer сообщила администрации президента США Дональда Трампа, что не сможет предоставить существенное количество дополнительных доз вакцины против коронавируса до конца июня или июля, так как другие страны скупили большую часть запасов, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как сообщает издание, это означает, что правительство США, возможно, не сможет нарастить поставки вакцины Pfizer так быстро, как ожидалось. В связи с этим возникают сомнения по поводу того, смогут ли американские власти придерживаться графика и провести вакцинацию большей части населения страны к концу весны или началу лета.

В июле сообщалось, что власти США заключили соглашение с американской фармацевтической компанией Pfizer и немецкой биотехнологической компанией BioNTech на приобретение до 600 миллионов доз разрабатываемой фирмами вакцины против коронавируса. В соответствии с соглашением, после получения первых 100 миллионов доз власти США заплатят компаниям 1,95 миллиарда долларов. По условиям соглашения, «США также могут закупить до 500 миллионов доз дополнительно».

Представитель Pfizer Эми Роуз отказалась подтвердить изданию какую-либо информацию о переговорах компании с американским правительством и заявила, что помимо первых 100 миллионов доз, которые США себе гарантировали, необходимо будет заключить отдельное соглашение.

По данным издания, представили администрации Трампа отрицали, что во втором квартале возникнут проблемы с доступностью вакцины, ссылаясь на другие препараты, находящиеся в разработке. Однако несколько чиновников, знакомых с контрактами, заявили, что поставок вакцин других компаний может быть недостаточно, чтобы восполнить пробел.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что американский фармацевтический гигант Pfizer из-за проблем с логистикой поставит до конца 2020 года вдвое меньше доз вакцины от коронавируса, чем предполагалось. Как сообщает издание, первоначально Pfizer и ее немецкий партнер BioNtech планировали до конца года поставить 100 миллионов доз вакцины, теперь эта цифра скорректирована до 50 миллионов.