Завтра саммит ЕС продлит экономические санкции против России

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите 10 декабря примут политическое решение продлить экономические санкции в отношении России, срок действия которых истекает в конце января. Об этом заявил в среду журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

«Да, как обычно будет затронут вопрос реализации минских соглашений, в рамках которого обычно продлеваются санкции, — сказал он. — Никто не выступал против продления санкций».

Как ожидается, лидеры стран ЕС примут политическое решение продлить на полгода санкции против России, после чего будет запущена формальная процедура, которая завершится публикацией соответствующих нормативных актов в Официальном журнале Евросоюза.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями в Украине и аннексией Крыма. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы. Также были введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.