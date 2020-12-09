В Турции отказались от закупки российской вакцины от коронавируса

Турция приняла решение отказаться от закупки российской вакцины от коронавируса нового типа. Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, слова которого приводит в среду газета Habertürk.

«Российская вакцина — это аденовирусная вакцина. Проблема возникла из-за соответствия GLP (Надлежащей лабораторной практике — Ред.). Россия не могла ей соответствовать, — утверждает глава турецкого Минздрава. — По этой причине ВОЗ и мир не может закупать эту вакцину».

По словам Коджи, в Турции «эта вакцина также не смогла получить лицензию». «По этой причине она вышла за рамки наших интересов», — добавил министр.