ЕС расширил санкции против Турции

Евросовет принял решение расширить санкции против Турции, введенные из-за буровых работ в Восточном Средиземноморье, говорится в заключении по итогам саммита, которое опубликовал представитель президента Евросовета Баренд Лейтс.
В частности, в заявлении сказано, что ЕС остается приверженным защите интересов стран — членов союза и поддержанию региональной стабильности. При этом не говорится, кто конкретно подпадет под ограничения.
Помимо этого верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепу Боррелю поручено разработать доклад по политическим, экономическим и торговым отношениям с Турцией, срок представления — март 2021 года.
Евросоюз будет координировать действия по вопросам Турции и Восточного Средиземноморья с США, говорится в заявлении. В ЕС в очередной раз заявили, что действия Анкары носят односторонний и провокативный характер.
Конфликт возник из-за разведки Турцией месторождений на участке морского шельфа, который Греция и Кипр считают частью своих исключительных экономических зон.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что его страна имеет право на разработку шельфа, и утверждал, что не отступит даже под угрозой санкций.
В середине августа Турция отправила разведывательное судно «Орук Рейс» в спорную зону, что закончилось конфликтом с Грецией.
Евросоюз ранее уже ввел санкции против Турции и в начале ноября продлил их до 12 ноября 2021 года. Ограничения подразумевают запрет на въезд в ЕС, а также заморозку активов, находящихся на территории стран — членов союза. Кроме того, гражданам и компаниям Евросоюза запрещено помогать фигурантам списка. Пока под санкции попадают два гражданина Турции.
В конце ноября Европарламент принял резолюцию, в которой призвал Евросовет одобрить адресные санкции против Турции.
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