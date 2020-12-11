Байден и Харрис победили в номинации «человек года» по версии Time

Журнал Time присудил звание «человек года» Джо Байдену, получившему достаточное число голосов выборщиков для избрания следующим президентом США, и Камале Харрис, которая станет его вице-президентом после избрания.

Фото обоих политиков опубликовано на обложке журнала.

Помимо Байдена за звание в этом году претендовали действующий президент США Дональд Трамп, сотрудники системы здравоохранения вместе с главным инфекционистом США Энтони Фаучи, а также участники движения за расовую справедливость. Камала Харрис в этот шорт-лист включена не была.

Как отмечает Time, Байден победил на выборах с наивысшей явкой за столетие и набрал 81 млн голосов, обогнав соперника Дональда Трампа и побив рекорд 44-го президента Барака Обамы. По оценке газеты, Байден, который станет 46-м президентом США, «может стать первым после Линкольна (16-й президент США, его срок пришелся на время гражданской войны между северными и южными штатами. — Ред.) унаследовавшим федерацию, когда под вопросом стоит ее жизнеспособность».

При этом победа Байдена неразрывно связана с избранной им вице-президентом Камалой Харрис, которая стала символом «смены поколений, свежего взгляда и воплощения разнообразия Америки», пишет Time. Харрис может стать первой женщиной-афроамериканкой, которая займет пост вице-президента страны.

Избранные президенты США часто становились «человеком года» по версии Time. Начиная с 2000-х это звание было присвоено избранному президенту пять раз, причем Джордж Буш-младший и Барак Обама были вынесены на обложку журнала по два раза (первый — в 2000 и 2004 годах, второй — в 2008 и 2012 годах). В 2016 году «человеком года» стал Дональд Трамп.

Формально Байден пока не избранный президент, он должен стать им после голосования коллегии выборщиков, которое намечено на 14 декабря.

Звание «человек года» журнал Time присваивает с 1927 года. В прошлом году его получила 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг, став самым молодым обладателем этого звания.

В 2017 году звание присвоили «Разрушителям молчания» (The Silence Breakers) — жертвам сексуальных домогательств и насилия, которые публично рассказали о случившемся, чтобы положить конец действиям насильников. На обложку журнала Time поместил фотографии пяти женщин — актрисы Эшли Джадд, бывшего инженера Uber Сьюзан Фаулер, лоббистки Адамы Иву, певицы Тейлор Свифт и сборщицы земляники Исабель Паскуаль, каждая из которых рассказала о своем опыте сексуальных домогательств на работе.