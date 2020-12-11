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Байден и Харрис победили в номинации «человек года» по версии Time

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Журнал Time присудил звание «человек года» Джо Байдену, получившему достаточное число голосов выборщиков для избрания следующим президентом США, и Камале Харрис, которая станет его вице-президентом после избрания.

Фото обоих политиков опубликовано на обложке журнала.

Помимо Байдена за звание в этом году претендовали действующий президент США Дональд Трамп, сотрудники системы здравоохранения вместе с главным инфекционистом США Энтони Фаучи, а также участники движения за расовую справедливость. Камала Харрис в этот шорт-лист включена не была.

Как отмечает Time, Байден победил на выборах с наивысшей явкой за столетие и набрал 81 млн голосов, обогнав соперника Дональда Трампа и побив рекорд 44-го президента Барака Обамы. По оценке газеты, Байден, который станет 46-м президентом США, «может стать первым после Линкольна (16-й президент США, его срок пришелся на время гражданской войны между северными и южными штатами. — Ред.) унаследовавшим федерацию, когда под вопросом стоит ее жизнеспособность».

При этом победа Байдена неразрывно связана с избранной им вице-президентом Камалой Харрис, которая стала символом «смены поколений, свежего взгляда и воплощения разнообразия Америки», пишет Time. Харрис может стать первой женщиной-афроамериканкой, которая займет пост вице-президента страны.

Избранные президенты США часто становились «человеком года» по версии Time. Начиная с 2000-х это звание было присвоено избранному президенту пять раз, причем Джордж Буш-младший и Барак Обама были вынесены на обложку журнала по два раза (первый — в 2000 и 2004 годах, второй — в 2008 и 2012 годах). В 2016 году «человеком года» стал Дональд Трамп.

Формально Байден пока не избранный президент, он должен стать им после голосования коллегии выборщиков, которое намечено на 14 декабря.

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Звание «человек года» журнал Time присваивает с 1927 года. В прошлом году его получила 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг, став самым молодым обладателем этого звания.

В 2017 году звание присвоили «Разрушителям молчания» (The Silence Breakers) — жертвам сексуальных домогательств и насилия, которые публично рассказали о случившемся, чтобы положить конец действиям насильников. На обложку журнала Time поместил фотографии пяти женщин — актрисы Эшли Джадд, бывшего инженера Uber Сьюзан Фаулер, лоббистки Адамы Иву, певицы Тейлор Свифт и сборщицы земляники Исабель Паскуаль, каждая из которых рассказала о своем опыте сексуальных домогательств на работе.

человек года, Джо Байден, Камала Харрис
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