В США снова рекордное число новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордные 231 775, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Ранее рекорд заражений был зафиксирован 5 декабря и составил более 227 тысяч.

По данным университета, за минувшие 24 часа в США скончались 3309 пациентов с подтвержденным заболеванием.

По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 15,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 295 тысяч человек. Выздоровели более 6 миллионов.