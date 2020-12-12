Сытник подтвердил, что Венедиктова сорвала вручение подозрения Татарову

Глава НАБУ Артем Сытник подтвердил, что замглаве Офиса президента Олегу Татарову по делу Микитася было подписано подозрение, вручение которого сорвала генпрокурор Ирина Венедиктова.
Сытник об этом рассказал в интервью «Суспильному».
По его словам, Венедиктова поменяла всех прокуроров в деле после подписания подозрения Татарову, и вручение подозрения после этого стало невозможным. «Прокурор подписал, но он уже был не прокурор. Подозрение не было вручено. Когда мы увидели, что поменяли прокуроров, вручение подозрение было остановлено».
По словам Сытника, если бы прокурор вручил подозрение, будучи отстранененым от дела решением Венедиктовой, это бы поставило под сомнение процессуальное действие.
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