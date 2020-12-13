В Украине за сутки менее 10 тысяч случаев инфицирования Covid-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 9 176 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших — 7 563 человека, умерли 156 пациентов, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Днем ранее, 12 декабря, зафиксировано 12 811 новых случаев заболевания, 11 декабря сообщалось о 13 514 новых случаев, 10 декабря было зафиксировано 13 371 новых заболевших; 9 декабря в Украине было 12 585 новых случаев инфицирования, 8 декабря было зафиксировано 10 811 новых случаев.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 894 215 человек, 15 154 человека — умерли от COVID-19, выздоровели — 501 564 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628) и Запорожской (535) областях.
Сейчас в Украине COVID-19 болеют 377 497 человек, что на 1 457 больше, чем днем ранее.
Количество подозрений на заболевание коронавирусной болезнью за минувшие сутки составило 9 064, информирует СНБО.
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