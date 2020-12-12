Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за две минуты

Зубные пасты, содержащие цинк или олово, могут нейтрализовать коронавирус на 99,9% за две минуты. К такому выводу пришли американские ученые, результаты их исследования опубликованы в медицинском журнале Британской стоматологической ассоциации British Dental Journal.

Кроме зубной пасты уничтожить коронавирус во рту смогли ополаскиватели для полости рта с хлоридом цетилпиридиния. Это антимикробный компонент широкого спектра действия, который также можно встретить в составе зубных паст, пастилок и спреев для горла.

Чтобы почти полностью уничтожить коронавирус во рту, ополаскивателям с хлоридом цетилпиридиния понадобилось 30 секунд, говорится в публикации.

Исследования в сотрудничестве с Научно-исследовательским институтом здравоохранения Медицинской школы Рутгерса в Нью-Джерси и региональными лабораториями биологической безопасности проводила компания Colgate.