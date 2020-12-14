Юлия Высоцкая победила в номинации «Лучшая профильная ассоциация» в сфере GR

В Киеве 3 декабря прошло торжественное награждение премий профессионалов в сфере GR и лоббизма. Это уже третье мероприятие, которое объединяет профессионалов работающих в сфере Government Relations. В номинации «Лучшая профильная ассоциация» была награждена Директор по внешним связям «Лиги оборонных предприятий Украины» Юлия Высоцкая. Лига оборонных предприятий Украины пролоббировала внесение изменений в Постановление Кабинета Министров Украины от 12 июля 1999 года.
В результате для предприятий-экспортеров было отменено требование согласовывать маркетинг и рынки сбыта с Государственным концерном «Укроборонпром».
Для Украины лоббизм и GR это сравнительно новое направление деятельности, сегодня оно формирует современное видение и предусматривает сотрудничество бизнеса, власти и общества. Лоббизм в переводе с английского lobby обозначает «кулуары». В развитых демократиях этот инструмент работает на протяжении веков, а в Украине только формируется законодательная основа. Поэтому мероприятие которое прошло в четверг, 3 декабря имеет очень важное значение, так как объединяет все стороны этого процесса.
Организатором выступила Украинская Ассоциация профессионалов в области GR и лоббистов, которая была создана в 2014 году. За это время организация смогла объединить специалистов и профильные организации которые непосредственно практикуются в сфере Government Relations, Public Affairs, Public Advocacy. Основная цель создания ассоциации — это представительство интересов бизнеса в диалоге с органами власти и обществом в целом. За это время было реализовано множество совместных проектов. В настоящее время членами ассоциации являются более 76 компаний, организаций и предпринимателей представляющих различные сферы бизнеса.
Победители определялись в следующих номинациях:
— GR-амбасадор 2020 (активный деятель с институциализации GR-профессии)
— Лучший проект G2G
— Лучший адвокационный кейс
— Лучший региональный GR-проект
— Лучший международный кейс
— Лучший юридический кейс
— GR-прорыв 2020
— Лучший профильная ассоциация
— Лучший проект в сфере GR
— Лучший консультант в сфере GR
— GR коммуникация
— Лучше регуляторное решение.
Председатель Украинской Ассоциации профессионалов в сфере GR и лоббизма Екатерина Одарченко во вступительном слове отметила, что данное мероприятие проходит в рамках развития относительно нового направления в Украине, такого, как GR и лоббизм. Неудивительно, что все, кто здесь собрался в той или иной степени имеет к этому прямое отношение.
В Украине лоббизм, к сожалению, носит в большинстве случаев теневой характер. Однако есть организации, которые выступают за то, чтобы этот вид коммуникации с властью, наконец, был узаконен и приносил прибыль государству. Тематика мероприятия касалась именно формы Government to Government lobbyism (G2G), где участниками являются государственные институты, где их границы компетенции устанавливаются законодательством, к сожалению, в большинстве таких случаев взаимодействие между участниками этого процесса существенно ограничены.
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