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Юлия Высоцкая победила в номинации «Лучшая профильная ассоциация» в сфере GR

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В Киеве 3 декабря прошло торжественное награждение премий профессионалов в сфере GR и лоббизма. Это уже третье мероприятие, которое объединяет профессионалов работающих в сфере Government Relations. В номинации «Лучшая профильная ассоциация» была награждена Директор по внешним связям «Лиги оборонных предприятий Украины» Юлия Высоцкая. Лига оборонных предприятий Украины пролоббировала внесение изменений в Постановление Кабинета Министров Украины от 12 июля 1999 года.

В результате для предприятий-экспортеров было отменено требование согласовывать маркетинг и рынки сбыта с Государственным концерном «Укроборонпром».

Для Украины лоббизм и GR это сравнительно новое направление деятельности, сегодня оно формирует современное видение и предусматривает сотрудничество бизнеса, власти и общества. Лоббизм в переводе с английского lobby обозначает «кулуары». В развитых демократиях этот инструмент работает на протяжении веков, а в Украине только формируется законодательная основа. Поэтому мероприятие которое прошло в четверг, 3 декабря имеет очень важное значение, так как объединяет все стороны этого процесса.

Организатором выступила Украинская Ассоциация профессионалов в области GR и лоббистов, которая была создана в 2014 году. За это время организация смогла объединить специалистов и профильные организации которые непосредственно практикуются в сфере Government Relations, Public Affairs, Public Advocacy. Основная цель создания ассоциации — это представительство интересов бизнеса в диалоге с органами власти и обществом в целом. За это время было реализовано множество совместных проектов. В настоящее время членами ассоциации являются более 76 компаний, организаций и предпринимателей представляющих различные сферы бизнеса.

Победители определялись в следующих номинациях:

— GR-амбасадор 2020 (активный деятель с институциализации GR-профессии)

— Лучший проект G2G

— Лучший адвокационный кейс

— Лучший региональный GR-проект

— Лучший международный кейс

— Лучший юридический кейс

— GR-прорыв 2020

— Лучший профильная ассоциация

— Лучший проект в сфере GR

— Лучший консультант в сфере GR

— GR коммуникация

— Лучше регуляторное решение.

Председатель Украинской Ассоциации профессионалов в сфере GR и лоббизма Екатерина Одарченко во вступительном слове отметила, что данное мероприятие проходит в рамках развития относительно нового направления в Украине, такого, как GR и лоббизм. Неудивительно, что все, кто здесь собрался в той или иной степени имеет к этому прямое отношение.

В Украине лоббизм, к сожалению, носит в большинстве случаев теневой характер. Однако есть организации, которые выступают за то, чтобы этот вид коммуникации с властью, наконец, был узаконен и приносил прибыль государству. Тематика мероприятия касалась именно формы Government to Government lobbyism (G2G), где участниками являются государственные институты, где их границы компетенции устанавливаются законодательством, к сожалению, в большинстве таких случаев взаимодействие между участниками этого процесса существенно ограничены.

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